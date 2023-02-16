Полиция Стокгольма отказала в разрешении на проведение акции с сожжением Корана перед посольством Ирака.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

«В целом, по оценке полиции безопасности, количество акций с сожжением Корана увеличилось, и в краткосрочной перспективе в будущем угроза нападений на Швецию и на шведские интересы может вырасти», — говорится в решении полиции по поводу акции, которая должна была состояться в понедельник.

На прошлой неделе полиция Стокгольма также не разрешила проводить новую акцию с сожжением Корана перед посольством Турции. Группа Apallarkerna, подававшая заявку на демонстрацию, выступает против вступления Швеции в НАТО, и акция была бы способом саботировать процесс. Полиция безопасности ранее отметила рост числа террористических угроз против королевства после подобных демонстраций.

В конце января между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этой и других акций в Стокгольме Швеции не стоит ждать от Анкары поддержки ее заявки на вступление в НАТО.