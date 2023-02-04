Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле 15 сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, их подозревали в намерении совершить нападения на консульства западных стран и религиозные места поклонения христианских и еврейских граждан в Турции после того, как в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. Вместе с тем в ходе расследования было установлено, что таких намерений у задержанных не было.

Как отмечает телеканал, 15 подозреваемых были переданы в суд, после слушаний были арестованы и отправлены в тюрьму.

На минувшей неделе некоторые генконсульства западных стран в Стамбуле приостановили работу после заявления посольства США в Анкаре о готовящихся терактах на территории республики. После этого в МИД Турции были вызваны главы дипломатических миссий, в том числе государств, приостановивших работу своих генконсульств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Швеции). Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что безопасность всех дипломатических учреждений в Турции обеспечивается на основе международных соглашений. Внимание послов также обратили на необходимость сотрудничества в противодействии терроризму. В МИД указали, что подход, применяемый странами Запада, служит интересам террористических организаций.