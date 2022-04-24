Вооруженное нападение произошло в кафе в Стамбуле 24 апреля, предварительно, один человек погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Haberturk.

Также есть сведения об одном потерпевшем в результате нападения.

«Злоумышленники проникли в кафе Багджылар, открыли огонь, в результате чего один человек был убит, еще один ранен. Пострадавшего доставили в больницу», — уточняется в сообщении.

Сотрудники правопорядка уже ведут поиски людей, устроивших нападения и скрывшихся с места. По факту инцидента с применением огнестрельного оружия начато расследование, мотивы злоумышленников неизвестны.