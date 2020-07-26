В Стамбуле открывается новое здание отделения разведслужбы Турции

В стамбульском районе Маслак в воскресенье 26 июля состоится открытие нового административного здания регионального отделения Национальной разведывательной организации (MİT) Турции, передает Анадолу.

В открытии здания MİT в Стамбуле планируется участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Проект строительства административного здания разведслужбы страны в Стамбуле был реализован с учетом растущих потребностей разведывательных структур Турции и стратегической значимости процессов в турецком мегаполисе.

В январе 2020 года в Анкаре также с участием турецкого лидера была открыта штаб-квартира MİT в Анкаре, получившая название KALE (Крепость).

Все здания MİT спроектированы с учетом максимальных требований безопасности, защищены от ударов с суши и воздуха.