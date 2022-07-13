Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал итоги встречи между военными делегациями министерств обороны Турции, России и Украины и делегацией Организации Объединенных Наций: «В результате встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания».

Акар заявил, что на встречах, проведенных с Россией и Украиной для решения зернового кризиса, затронувшего весь мир, среди прочего была подчеркнута важность транспортировки зерна и других продуктов питания из украинских портов. Министр добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней кризиса обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Президент Турции систематически выносил эти вопросы на повестку дня, отмечая крайнюю важность решения этой проблемы.

«В этом контексте сегодня состоялась встреча военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины и делегации ООН в павильоне «Календер» в Стамбуле, организованная министерством национальной обороны», — сказал Акар.

Министр отметил, что на сегодняшней встрече, которая является важным шагом, предпринятым для решения продовольственного кризиса, были отработаны все детали, касающиеся безопасной перевозки зерна и других судов с продовольствием морским путем.

Хулуси Акар добавил, что в результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания.

«Соглашение об основных принципах имеет особое значение для нас. Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему. Мы постараемся найти решение в координации с ООН. В этом смысле решено, что украинская и российская делегации снова встретятся в Турции на следующей неделе. На этой встрече, будут еще раз рассмотрены все детали и подписан официальный документ», — сказал министр.

Хулуси Акар подчеркнул, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в решение продовольственного кризиса, который является гуманитарной проблемой для всего мира, а также продолжать вносить свой вклад в установлении регионального и международного мира.

Акар также поблагодарил делегации России, Украины и Организации Объединенных Наций за их вклад в вопросе транспортировки зерна и продовольствия. (Агентство Анадолу)