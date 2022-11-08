Решительной военной победы в конфликте на Украине не будет, он должен завершиться путем диалога, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Представитель госдепартамента напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что данный конфликт «закончится только посредством диалога и дипломатии».

«Это не будет решительной [победой] на поле боя», — подчеркнул Прайс, поясняя, что итогом должен стать переговорный процесс между Украиной и Россией.

Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Газета La Repubblica писала, что в случае взятия Украиной Херсона — города не только стратегического, но и дипломатического значения, возможны мирные переговоры «с позиции силы». По данным газеты, такое развитие событий уже обсуждают Вашингтон и НАТО, обращаясь также к Киеву. При этом, по информации российских властей, пока на Херсонском направлении ситуация остается без изменений — ВС РФ держат оборону. (gazeta.ru)