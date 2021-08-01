Гонка ядерных вооружений между сверхдержавами грозит человечеству неконтролируемым военным конфликтом, заявил директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф.

Эксперт заявил, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия.