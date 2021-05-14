В США заявили о готовности использовать ядерный потенциал для сдерживания КНДР

Соединенные Штаты готовы задействовать весь потенциал, включая ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером Пентагоном совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи.

«Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации, — отмечается в тексте. — США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны».

Южная Корея выразила приверженность наращиванию потенциала «для укрепления готовности союза [с США] в деле реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР».