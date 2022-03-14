Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении «специальной операции» в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.

О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались «выручить» Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.

«Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобрял то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, обвиняя Запад и Соединенные Штаты в помощи, которую мы оказываем Украине, и заявляя, что они хотели бы видеть мирный исход, но по сути ничего не делая для его достижения», – заявил Салливан, добавив, что Китаю также могут грозить санкции в случае поддержки его союзника.

В посольстве Китая в США заявили, что им ничего не известно о запросах о помощи. Аналогичная реакция последовала от России. В частности пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу журналиста подтвердить или опровергнуть публикацию газеты Financial Times, ответил, что она не соответсвует действительности, и добавил, что «Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции».