Обрушившиеся на несколько американских штатов торнадо привели к гибели по меньшей мере 79 человек. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN, передает ТАСС.

Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. При этом число жертв может возрасти до сотни, предупредил губернатор Энди Бешир. В Арканзасе и Теннесси власти сообщают о трех погибших в каждом из этих штатов, в Иллинойсе стихия унесла жизни двоих местных жителей, в Миссури погибла 84-летняя женщина.