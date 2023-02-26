Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в воскресенье, что имевшая место девять лет назад российская аннексия Крыма представляла собой вопиющее нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Соединенные Штаты приветствуют усилия украинской платформы «Крым» по привлечению внимания мировой общественности к продолжающейся российской оккупации, – отмечается в заявлении Прайса, опубликованном Госдепартаментом. – Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией. Крым – это Украина».

Напомним, что Россия использовала референдум в качестве предлога для аннексии принаджежащего Украине Крыма в 2014 году.

Также напомним, что в сентябре прошлого года Москва провела фиктивные референдумы о присоединении к России четырех областей Украины. Попытка аннексии этой территории была осуждена как нелегитимная Украиной, ее западными союзниками и подавляющим большинством стран, представленных на Генеральной Ассамблее ООН. (Голос Америки)