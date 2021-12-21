«Представители округа Харрис лишь уточнили, что умерший пациент — «мужчина старше 50 лет», который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю «омикрон» стал доминантным штаммом COVID-19 в США, составив 73,2 процента всех подтвержденных случаев. При этом неделей раньше вариация имела лишь 12-процентную долю, а остальные случаи приходились на «дельту». Впервые ее зарегистрировали в стране 1 декабря.(РИА Новости)