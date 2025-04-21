Неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой находились ключи, пропуск и крупная сумма денег. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре Вашингтона, где ужинала Ноэм.

По словам собеседника телеканала, в сумке лежали водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка и около $3000 наличными.

Сотрудники секретной службы, которые обеспечивают безопасность министра, проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане, и выяснили, что сумку украл неизвестный белый мужчина в медицинской маске. Ведется расследование.