В США третью неделю подряд растет число случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросло на 5 процентов и превысило 450 000, показал анализ Reuters. Заболеваемость растет уже третью неделю подряд.

Среднее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 на прошлой неделе выросло на 4 процента, составив более чем 37 000. До этого число госпитализаций снижалось на протяжении 11 недель подряд.

Представители органов здравоохранения выражают обеспокоенность по поводу увеличения числа поездок во время Пасхи и школьных весенних каникул на фоне распространения более заразных штаммов коронавируса.

Хотя вирусы гриппа, как правило, носят сезонный характер, а количество случаев заболевания снижается с наступлением теплой погоды, эксперты отмечают, что в случае с новым коронавирусом такой тенденции не наблюдается. В некоторых регионах прошлым летом был зафиксирован всплеск случаев COVID-19.

«Не стоит надеяться, что погода спасет нас от всего, с чем мы сейчас сталкиваемся», – сказал главный эпидемиолог страны доктор Энтони Фаучи на брифинге в понедельник.