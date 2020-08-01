В США суд разрешил продолжить строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, которые пытались остановить строительство стены на границе с Мексикой, передает TACC со ссылкой на первоисточник.

Так, по итогам голосования пять судей выступили за разрешение возведения барьера на американо-мексиканской границе, а четверо высказались против.