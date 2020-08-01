В США суд разрешил продолжить строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, которые пытались остановить строительство стены на границе с Мексикой, передает TACC со ссылкой на первоисточник.

Так, по итогам голосования пять судей выступили за разрешение возведения барьера на американо-мексиканской границе, а четверо высказались против.

Стоит напомнить, что в феврале 2019 года калифорнийский суд отклонил иск властей штата к администрации Дональда Трампа с требованием запретить строительство нового участка ограждения и разрешил Вашингтону использовать $2,5 млрд из выделенных Конгрессом средств на его возведение.

В феврале американский лидер рассказал о возведении на границе с Мексикой нового участка стены протяженностью около 200 км. Президент Соединенных Штатов считает, что вся стена должна быть окрашена  в черный цвет. Как пояснил Трамп, это позволит барьеру нагреваться так, чтобы до него невозможно было дотронуться.

Общая протяженность американо-мексиканской границы составит 3,14 тысячи километров (aif.ru)

| 2020-08-01T09:12:30+04:00 1 августа 2020, 09:53|12345 (Пока оценок нет)
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