В США суд разрешил продолжить строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, которые пытались остановить строительство стены на границе с Мексикой, передает TACC со ссылкой на первоисточник.
Так, по итогам голосования пять судей выступили за разрешение возведения барьера на американо-мексиканской границе, а четверо высказались против.
Стоит напомнить, что в феврале 2019 года калифорнийский суд отклонил иск властей штата к администрации Дональда Трампа с требованием запретить строительство нового участка ограждения и разрешил Вашингтону использовать $2,5 млрд из выделенных Конгрессом средств на его возведение.
В феврале американский лидер рассказал о возведении на границе с Мексикой нового участка стены протяженностью около 200 км. Президент Соединенных Штатов считает, что вся стена должна быть окрашена в черный цвет. Как пояснил Трамп, это позволит барьеру нагреваться так, чтобы до него невозможно было дотронуться.
Общая протяженность американо-мексиканской границы составит 3,14 тысячи километров (aif.ru)