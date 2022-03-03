В США создается спецгруппа для борьбы с «коррумпированными российскими олигархами». Министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что его ведомство использует все имеющиеся в распоряжении полномочия, чтобы конфисковать имущество отдельных лиц и компаний, нарушающих санкции, введенные США против России из-за российского вторжения в Украину.

По словам Гарланда, задачи по борьбе с «коррумпированными российскими олигархами» возлагаются на спецгруппу KleptoCapture, в состав которой войдут следователи Минюста США и других правоохранительных органов, аналитики и другие эксперты.

«Мы используем все возможности, чтобы расследовать, арестовывать и преследовать тех, чьи криминальные деяния позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну. Выражусь со всей ясностью: если вы нарушаете наши законы, то мы привлечем вас к ответственности», — пообещал Меррик Гарланд. (DW)