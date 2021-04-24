В США сообщили о сгоревшем над Антарктидой военном спутнике РФ

Российский военный спутник «Меридиан», выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, вошел в земную атмосферу и сгорел над Антарктидой. Об этом свидетельствуют данные ВВС США, опубликованные на специализированном портале space-track.org 24 апреля.

Согласно приведенной информации, спутник вошел в земную атмосферу накануне в точке с координатами 59,7 градуса южной широты и 147,1 градуса восточной долготы.

Информации об обломках и фрагментах спутника не поступало.

22 апреля генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» Николай Тестоедов сообщил, что первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» запустят на орбиту в IV квартале 2021 года.

В конце февраля ракета «Союз» со спутником «Меридиан-М» cтартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Позже в тот же день военный спутник был взят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В январе источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что в текущем году планируется запустить пять навигационных спутников «Глонасс», пишет «Газета.ру».

«Меридиан» — спутники свзи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет (iz.ru)