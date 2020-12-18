В США считают кибератаки российских хакеров на правительственные учреждения объявлением войны

Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин (от штата Иллинойс) заявил, что кибератаки российских хакеров на правительственные учреждения США являются «фактическим объявлением войны». Такое заявление он сделал в интервью CNN, отрывок которого опубликовал в своем Twitter.

По его словам, Вашингтону необходима «честная перезагрузка» в отношениях с Москвой.

«Мы не можем дружить с президентом России Владимиром Путиным и в то же время позволять ему совершать такого рода кибератаки на Америку… Это фактически объявление Россией войны Соединенным Штатам», — сказал Дурбин.

Он отметил, что американская сторона должна отнестись к этому «серьезно».

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров.

Американская компания Microsoft определила, что в последние недели более 40 организаций подверглись масштабным кибератакам. Наибольшее число подвергшихся хакерским атакам структур находится в IT-сфере (44%). Кроме того, оказались затронуты правительственные организации (18%), аналитические центры и НПО (18%), а также государственные подрядчики (9%).

Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными. («Газета.Ru»)