В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде

В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде, сообщает Fox News.

По данным телеканала, в ночь на субботу участники протестов разбили окна в участке на западе Сиэтла и попыталась проникнуть внутрь здания, однако полиции удалось оттеснить нападавших.

У полицейского участка в Портленде протестующие устроили несколько поджогов. Кроме того, в разных районах города произошло несколько стычек участников беспорядков с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Сиэтле полицейские прибыли в захваченные протестующими кварталы города для расследования стрельбы, жертвой которой стал 19-летний молодой человек (aif.ru).