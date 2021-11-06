Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний в стране от COVID-19, говорится в решении суда.

Белый дом в четверг сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года.