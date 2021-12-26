Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.

Как передает РИА Новости, в воскресенье в эфире телеканала CBS она дала понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей.

«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», — ответила Харрис, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».

«Мы работаем с нашими союзниками… и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — добавила она.