В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям

При этом 200 миллионов долларов может быть выделено на поддержку предприятий малого бизнеса на военно-промышленной базе, 50 миллионов долларов — на исследования «для быстрого производства медицинских средств противодействия новым угрозам». Также предполагается, что большая часть средств — 750 миллионов долларов — будет направлена на исследования, связанные с обеспечением готовности к пандемии.