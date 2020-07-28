В США почти вдвое удвоились продажи оружия

Продажи оружия в США в первом полугодии выросли на 95 процентов, а продажи боеприпасов – на 139 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом говорится в новом исследовании Национального фонда стрелкового спорта (НФСС).

По данным фонда, за первые шесть месяцев этого года в розничной торговле по всей стране было зарегистрировано рекордное число сделок с огнестрельным оружием – 10,3 миллиона. О росте продаж боеприпасов сообщили 92 процента розничных торговцев, о росте продаж огнестрельного оружия – 87 процентов.

В исследовании отмечается, что белые мужчины составляют более половины (55,8 процента) покупателей оружия и боеприпасов. Белые женщины – 16,6 процента, чернокожие мужчины – 9,3 процента, чернокожие женщины – 5,4 процента, испаноязычные мужчины – 6,9 процента, испаноязычные женщины – 2,2 процента, азиатские мужчины – 3,1 процента, азиатские женщины – 0,7 процента.

«Самый большой прирост продаж пришелся на долю чернокожих мужчин и женщин, который составил 58,2 процента в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года», – заявил директор НФСС по исследованиям и развитию рынка Джим Куркуруто.

На втором месте по росту интереса к оружию и боеприпасам оказались белые мужчины и женщины (51,9 процента), за ними идут испаноязычные мужчины и женщины (49,4 процента), а после них мужчины и женщины азиатского происхождения (42,9 процента).

«Суть в том, что никогда не было такого устойчивого всплеска продаж, какой мы наблюдаем сейчас», – добавил Куркуруто.