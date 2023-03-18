Почти 200 американских кредитных организаций могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает #, об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования Social Science Research Network.

«Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам», — написало издание.

Газета привела опубликованное в Social Science Research Network мнение, согласно которому потери 186 банков во время кампании Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ставки в случае снятия денег незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не окажется достаточно активов. В таком случае в ситуацию придется вмешиваться регулирующим органам.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.