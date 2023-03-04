Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи прокомментировал, какую кандидатуру выдвинут на выборы главы государства в 2024 году его коллеги из Республиканской партии. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NBC.

Мерфи оценил вероятность выдвижения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства и подчеркнул, что, скорее всего, республиканцы предложат его кандидатуру. Он подчеркнул, что не купится на «этот нарратив, что Республиканская партия готова двигаться дальше».

«Нет сомнений в том, что [президент] Джо Байден с его давней историей успеха, способностью общаться с американским народом и предыдущей победой над Трампом является нашим сильнейшим кандидатом», — отметил Мерфи.

Сенатор добавил, что Байден является «будущим Демократической партии США». Он выразил нетерпение, когда действующий американский лидер начнет участвовать в президентской гонке. «На мой взгляд, он — наш лучший кандидат», — заключил Мерфи.