В США отель снял флаг Норвегии, который люди путали с флагом конфедератов

Речь идет о небольшой гостинице Nordic Pineapple («Скандинавский ананас»), расположенной в здании особняка времен Гражданской войны в маленьком городке Сент-Джонс. Владельцы заведения, Грег и Кьерстен Оффенбекеры, два года назад вывесили перед входом флаг Норвегии, поскольку дедушка Кьерстен родом из Норвегии. С этим отчасти связано и название мини-гостиницы.