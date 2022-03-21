Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в беседе с CBS рассказал про условие для отмены санкций США, введенных в отношении России, передает ТАСС.

По его словам, чтобы это было сделано РФ сперва должна остановить войну в Украине.

По его словам, в настоящее время и близко не подошли «к этому моменту».

«Мы и близко не подошли к этому моменту (отмене санкций против РФ). Первое, что [руководство России] должно сделать — это остановить [войну] <…> в Украине. Этого не происходит», — сказал чиновник.

Также он обратил внимание, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже заявлял о том, что необходимо остановить конфликт для прекращения экономической изоляции РФ.