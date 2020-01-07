В США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией

Власти Соединенных Штатов не верят заявлениям Тегерана о том, что командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани в момент своей гибели в результате удара ВС США находился в Ираке с дипломатической миссией. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

«Его [министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа] заявление о том, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией. Кто-то здесь этому верит? Было ли что-то в истории, что указывало бы на какую-то возможность того, что этот славный джентльмен, этот дипломат высшего ранга ездил в Багдад для ради мирной миссии? <…> Мы знаем, что это неправда», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

«Зариф — пропагандист первого порядка <…> Это в корне неверно, он был там не с дипломатической миссией», — добавил он.

Помпео также заявил, что любые шаги Соединенных Штатов в отношении Ирана будут соответствовать международному праву. «Что касается культурных объектов <…> все цели, которые мы рассматриваем, а также все предпринимаемые нами действия всегда будут в рамках международного права вооруженных конфликтов», — утверждал он, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, угрожавшего нанести удары по 52 иранским объектам, ряд из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, если власти страны ответят на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее Зариф в интервью телекомпании CNN заявлял, что Сулеймани находился в Багдаде с дипломатической миссией для встречи с премьер-министром Ирака с целью смягчить напряженность в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.(ТАСС)