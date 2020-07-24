В США не будут переименовывать военные базы

Глава комитета Сената США по делам вооруженных сил республиканец Джеймс Инхоф не намерен переименовывать военные базы, названные в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы). Об этом в пятницу информировал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Я говорил с многоуважаемым председателем [комитета по делам вооруженных сил] и сенатором Джеймсом Инхофом, который сообщил мне, что он не будет менять названия наших великих военных баз и фортов, мест, откуда мы победили в двух мировых войнах (и даже больше!)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Поправку об изменении названий баз содержит проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год. Белый дом выступает против этого положения, считая его «последовательной попыткой стереть из истории страны [имена] тех, кто не соответствует постоянно меняющемуся стандарту поведения». (ТАСС)