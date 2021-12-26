Отсутствие необходимого управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может стать причиной полномасштабного вооруженного противостояния. Об этом в статье для The New York Times заявил журналист Эндрю Крамер.

«В мире все больше растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причем не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США», — написал он.