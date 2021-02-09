В США настаивают, что Трамп «сознательно подстрекал к мятежу»

Обвинители от Палаты представителей Конгресса США настаивают на том, что бывший президент Дональд Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников «к мятежу» и в связи с этим должен быть осужден Сенатом Конгресса в рамках процесса импичмента.
Текст документа с позицией обвинения, поданного в преддверии начала разбирательства в верхней палате, обнародовала в понедельник пресс-служба юридического комитета Палаты представителей.
«Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства», — утверждают обвинители. «У него нет достойного оправдания или линии защиты его действий», — убеждены они. (ТАСС)