В США настаивают, что Трамп «сознательно подстрекал к мятежу»

Обвинители от Палаты представителей Конгресса США настаивают на том, что бывший президент Дональд Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников «к мятежу» и в связи с этим должен быть осужден Сенатом Конгресса в рамках процесса импичмента.