В США настаивают, что Трамп «сознательно подстрекал к мятежу»

Обвинители от Палаты представителей Конгресса США настаивают на том, что бывший президент Дональд Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников «к мятежу» и в связи с этим должен быть осужден Сенатом Конгресса в рамках процесса импичмента.

Текст документа с позицией обвинения, поданного в преддверии начала разбирательства в верхней палате, обнародовала в понедельник пресс-служба юридического комитета Палаты представителей.

«Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства», — утверждают обвинители. «У него нет достойного оправдания или линии защиты его действий», — убеждены они. (ТАСС)

| 2021-02-08T23:20:11+04:00 9 февраля 2021, 04:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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