В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало проводить сертификационные полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф, произошедших более года назад, сообщает CNBC.
Первый рейс вылетел утром 29 июня в Сиэтле, где расположены основные производственные мощности Boeing. Другие полеты пройдут в течение трех дней. В управлении отметили, что будут тщательно анализировать работу лайнеров.
«Мы отменим запрет на полеты только после того, как убедимся, что самолет соответствует сертификационным стандартам», — уточнили в FAA.
Самолеты Boeing 737 Max потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии. В результате двух трагедий погибли 346 человек. (gazeta.ru)