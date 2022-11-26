В водах Мексиканского залива в США молодой мужчина свалился за борт круизного лайнера Carnival Valor и провел в воде 15 часов, прежде чем его вытащили спасатели береговой охраны, пишет New York Post.

По данным издания, его отсутствие заметила сестра, с которой они вместе выпивали в одном из баров лайнера после ужина. Позднее мужчина пошел в туалет, но не вернулся, однако родственница сообщила о его исчезновении лишь на следующий день.

Впоследствии круизное судно взяло обратный курс на Новый Орлеан, а спасатели начали искать мужчину в океане. Его удалось найти и поднять на борт только спустя примерно 15 часов. После этого мужчину госпитализировали в одну из лечебниц Нового Орлеана. Врачи зафиксировали у пострадавшего сильное переохлаждение, симптомы шока и обезвоживания, но в целом оценили его состояние как стабильное. Сотрудники спецслужб сочли чудом тот факт, что мужчина выжил.