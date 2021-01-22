В США из-за отключения холодильника уничтожены 1900 доз вакцины Moderna

Почти две тысячи доз вакцины против коронавируса от компании Moderna, хранившиеся в больнице Бостона, уничтожены в результате того, что уборщик случайно отключил холодильник, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел во вторник 19 января. Как сообщил представитель комплекса больниц Бостона Кайл Тото, в этот день сотрудники одного из медцентров обнаружили, что холодильник, в котором хранилась вакцина, не работает. В результате, по его словам, был нанесен ущерб 1900 дозам препарата.
«Было обнаружено, что вилка вынута из розетки после того, как нанятый по договору работник во время уборки случайно ее вынул», — отметил представитель больниц.