В США из-за отключения холодильника уничтожены 1900 доз вакцины Moderna

Инцидент произошел во вторник 19 января. Как сообщил представитель комплекса больниц Бостона Кайл Тото, в этот день сотрудники одного из медцентров обнаружили, что холодильник, в котором хранилась вакцина, не работает. В результате, по его словам, был нанесен ущерб 1900 дозам препарата.