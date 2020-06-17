В США число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 23,7 тысячи

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 23,7 тысячи за последние сутки, еще свыше 830 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 23 705 новых случаев заражения и 836 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Днем ранее эти показатели составляли 19 968 и 395 соответственно.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 137 731 случай заражения COVID-19, более 116 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 583 тысяч человек выздоровели.(РИА Новости)