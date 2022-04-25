Черная кошка по имени Джинкс, отличающаяся огромными глазами и необычно крупными лапами, стала мэром города Хэлл в штате Мичиган в США. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 24 апреля, кошке вручили ключи от города, численность населения которого составляет 72 жителя.

Мэром Хэлла (то есть, в перевода с английского, мэром Ада) кошка стала, благодаря своей хозяйке по имени Миа, которая живет в Калифорнии. В начале апреля она поинтересовалась в соцсетях, нет ли в США места, где ее питомица может занять место мэра. Вскоре она получила ответ от жителей Хэлла, предложивших кошке возглавить город за символическое пожертвование на общественные нужды в размере $100.

Дело в том, что мэром Хэлла может стать любой желающий — город предоставляет такую возможность на день или даже на час. При этом Джинкс может оказаться самым известным градоначальником, поскольку из-за своих особенностей — огромных глаз и лап — имеет 736 тыс. подписчиков в TikTok.

Хозяйка кошки подобрала Джинкс в поле за собственным домом в 2018 году, когда котенку было три недели. Со временем Миа обратила внимание, что глаза у кошки не становятся меньше.

«У нее с самого начала были большие глаза, и по мере того, как она росла, меньше не становились. Я также обратила внимание на ее крупные лапы, — цитирует хозяйку кошки Daily Mai. — Однако у нее нет проблем, ветеринары говорят, что она здорова».