В США более 30 человек заразились кампилобактериозом от щенков

Тридцать человек в 13 штатах заразились кампилобактериозом – острой кишечной инфекцией, все случаи заболевания связаны с контактом со щенками из зоомагазинов, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
«CDC и сотрудники системы здравоохранения в нескольких штатах расследуют вспышку заболевания Campylobacter jejuni с множественной лекарственной устойчивостью, связанную с контактом со щенками из зоомагазинов», — говорится в сообщении CDC.
Больше всего случаев заболевания приходится на штаты Огайо и Миннесота. На данный момент четыре человека были госпитализированы. Выделенный штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам.
Среди симптомов заболевания CDC указывает диарею (часто кровавую), высокую температуру и желудочные колики. Однако период болезни обычно длится около недели, в основном больным не требуется лечение антибиотиками.
Вспышка кампилобактериоза в 17 штатах США была зафиксирована в декабре 2017 года, сообщалось о более 97 случаях заболевания. Тогда лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствовали, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт со щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland.
Кампилобактериозы — группа бактериальных инфекций. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к развитию септицемии и поражению различных органов и систем. Клинически может проявляться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.(РИА Новости)