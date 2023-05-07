Группа из 43 членов Сената Конгресса от Республиканской партии сообщила, что не станет согласовывать повышение потолка госдолга, если вместе с этим администрация не пойдет на сокращение государственных расходов. Соответствующее письмо законодатели направили в субботу лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру.

«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой бюджетной политики. <…> Палата Представителей сделала первый ответственный шаг, положив на стол переговоров свои предложения. Необходимо, чтобы президент сделал то же самое. Поэтому мы не будем голосовать за законопроект, который будет повышать полоток долга без существенных реформ в области расходов и бюджета», — говорится в документе, который подписали 43 сенатора.

«У нас более чем достаточно голосов в Сенате, чтобы остановить любой законопроект о повышении долга, который не будет включать значительные реформы в области расходов и бюджета», — написал в Twitter сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта), которому принадлежала эта инициатива.