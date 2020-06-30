В Совфеде объяснили желание США купить С-400 у Турции

Соединенные Штаты хотят купить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400, чтобы их изучить, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров радиостанции «Говорит Москва» .

У американской стороны подобного оружия на данный момент нет, поэтому они хотят «разобрать до винтиков» российскую систему и создать свою, считает Джабаров. При этом он добавил, что Турция вряд ли пойдет на такой шаг, так как в таком случае она «навсегда потеряет статус надежного партнера».

Кроме того, соглашение между Россией и Турцией, скорее всего, не предусматривает перепродажу С-400 третьей стороне, отметил сенатор.

Ранее стало известно, что в сенате США предложили выкупить в Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы выйти из тупиковой ситуации по поводу участия Анкары в программе создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.