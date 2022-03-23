Исключение России из «Большой двадцатки» (G20) не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция и некоторые другие страны. Соответствующее мнение в своем Telegram-канале выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны «Большой двадцатки», а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия», — написал он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что США изучают совместно с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».

Также министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире Польского телевидения, что ведутся дискуссии по поводу возможной замены Российской Федерации в G20.