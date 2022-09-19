Как и следовало ожидать после феноменального успеха под Харьковом украинская армия (ВСУ) замедлила свое наступление. Полковник Генерального штаба ВСУ в отставке и известный военный эксперт Олег Жданов отметил, «Мы сбавили темпы контрнаступления, потому что ничто не вечно, резерв тоже ограничен. На сегодняшний день у нас нет возможности постоянно вводить в бой новые резервы … Сейчас будет наблюдаться некое снижение темпов контрнаступления, но оно продолжается на херсонском направлении, частично на донецком, в районе Северск – Лиман, Кременная».

Неизбежная оперативная пауза оказалась довольно короткой. Харьковское наступление ВСУ в какой-то момент остановилось на западном берегу реки Оскол. Западная часть города Купянска была освобождена, а восточная — на левом берегу оставалась за российскими войсками. Вероятно, командование противника полагало, что водная преграда даст возможность хоть как-то организовать оборону и попытаться использовать крупный железнодорожный узел в интересах распадающейся логистики российских войск. Не случилось.

Бойцы спецподразделения KRAKEN украинских сил специальных операций успешно форсировали реку Оскол и выбили российские войска из левобережной части города. Тем временем завершила освобождение правобережной части Купянска 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Теперь под украинским контролем находится как сам город, так и его часть Купянск-Узловой — важнейшая часть железнодорожной ветки Волчанск-Купянск, по которой осуществлялось снабжение части российских войск, находящейся на севере Луганской и Донецкой областей.

Вторым важным следствием освобождения Купянска является возможность будущего наступления ВСУ по левому берегу реки Оскол, выхода к Сватово и Лисичанску. В свою очередь это ставит под угрозу весь правый фланг донбасской группировки российских войск.

Со своей стороны, несмотря на поражение в Харьковской области, российские войска продолжают попытки наступления вблизи Бахмута и Авдеевки. Ценой больших потерь иногда им удается продвинуться на 200-300 м, но они откатываются на исходные позиции после контратаки ВСУ. Такие попытки объясняются чисто политическими причинами, так как не дают никаких тактических результатов.

В Херсонской области наступление ВСУ продолжается, хотя достаточно медленно. Территория российского контроля на правом берегу Днепра сокращается как шагреневая кожа. Установлен полный огневой контроль над нею и практически пресечены все попытки доставки подкреплений и другого снабжения с левого берега на правый.

Это приводит к тому, что у значительной части российских войск на правом берегу растет чувство безысходности. Некоторые подразделения покидают позиции и уходят ближе к берегу Днепра в попытке даже на подручных средствах переплыть реку.

Другие устанавливают контакты с украинскими войсками и обговаривают условия сдачи в плен. На языке переговоров это называется «сдачей под защиту международного права». Некоторые на танках и другой бронетехнике подъезжают к украинским позициям и сдаются в плен.

Среди коллаборантов и пророссийски настроенного населения на оккупированных территориях, включая Крым, растет паника. На фоне успехов ВСУ они пытаются бежать в Россию. Как пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, на границе Донецкой области и России образовалась огромная пробка. «В направлении села Успенка стоят сотни автомобилей. Коллаборанты понимают: им осталось недолго. Никто не верит, что Кремль поможет. Надеемся скоро увидеть над Донецком украинский флаг!».

Наступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях кардинально изменило военно-политическую ситуацию вокруг Украины. Мир окончательно поверил в украинскую победу. С каждой встречей, теперь уже пятой, Ukraine Defense Contact Group на авиабазе в немецком Рамштайне число участвующих государств увеличивается. Теперь их 54. При этом объем военной помощи кратно возрос именно с первых чисел сентября. Навряд ли это случайное совпадение с успехами ВСУ на полях сражений.

Германия, которая неизменно отказывалась увеличить номенклатуру поставляемых вооружений, именно в эти дни сняла целый ряд ограничений. Теперь в Украину поедет не только артиллерия, хотя и она тоже, но также бронетехника и другое высокотехнологичное оружие.

Со своей стороны, США объявили о новом пакете помощи на $600 млн, в который войдут и высокоточные артиллерийские боеприпасы M982 Excalibur. Их особенность в том, что на дальности от 40 до 57 км (в зависимости от конфигурации) круговое вероятное отклонение (КВО) составляет 4м. ВСУ уже применяет эти снаряды, хоть и в ограниченном количестве, и они показали свою высокую эффективность. М982 вызывает буквально панику среди российских военных.

Неизбежно военные поражения сказались на российской дипломатии. Это наглядно видно по ходу и итогам встреч ОДКБ и ШОС. Причем последняя встреча заслуживает особого внимания.

Направляясь в Самарканд, Путин явно рассчитывал на хотя бы символическую поддержку. В российской прессе высказывалась надежда, что Китай и Индия выступят с Россией в едином антиамериканском фронте. Ничего этого не произошло.

Путин поблагодарил китайскую сторону за «сбалансированную позицию Пекина в украинском кризисе» и заявил, что Россия «понимает озабоченности КНР на этот счет». Китай же опубликовал сообщение по итогам встречи, в котором не упоминается война в Украине. Там лишь отмечается, что Пекин готов к решительному взаимодействию с Москвой по вопросам, которые отвечают китайским интересам. Именно китайским, а не взаимным интересам. Пекин открыто указывает Москве на ее место.

По мнению американских и британских экспертов, характер встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде говорит о том, что Китай начинает занимать более критическую позицию в отношении действий Москвы в Украине. Это связано с тем, что военный конфликт имеет достаточное количество нежелательных последствий для китайской стороны в сфере экономики и финансов.

В отношениях России и Индии произошло еще более незаурядное событие. Премьер-министр Нарендра Моди публично сказал президенту России Владимиру Путину, что «сейчас не время для войны». Специалист по вопросам национальной безопасности американской корпорации RAND (аббревиатура от Research and Development — «Исследования и разработка») Дерек Гроссман считает, что «Сегодня пути Индии и России разошлись: вместо того, чтобы приватно уговаривать Путина прекратить войну, Моди публично пристыдил его… Сообщение из Индии будет иметь больший вес, чем из США или Запада. Ненадежная позиция Китая также должна заставить Россию задуматься».

После того, как западные страны наложили санкции на Россию, Путин неоднократно говорил, что Россия не изолирована, потому что она может смотреть на восток в сторону Китая и Индии. Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Индия и Китай не заинтересованы в продолжении российской войны в Украине. Газета The New York Times, отметила, что сигналы из Дели и Пекина свидетельствуют о том, что Москва попадает во все более глубокую международную изоляцию.

Добавим к этому всем очевидный кризис ОДКБ. Россия теряет свое влияние как в Центральной Азии, так и на Южном Кавказе. Москва оказалась не в состоянии положить конец конфликту между Киргизией и Таджикистаном. Скорее всего, этим займутся Китай и Турция.

В Ереван демонстративно приехала спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Причем к ее приезду избавились от огромного баннера у аэропорта с изображением Путина и надписью «Навеки вместе». Два года стоял и тут враз исчез. Теперь не вместе ни на минуту.

В Ереване, как и в других столицах государств ОДКБ поняли, что начался процесс деградации влияния России на пространстве бывшего СССР. Конструкция договоров как экономических, так и военно-политических находится в состоянии полураспада. Оказывается, что реально Москва ничего серьезного на руках не имеет. Ее военная мощь оказалась дутой, в техническом отношении российская армия является отсталой. Офицеры и генералы подготовлены для прошлой войны и не в состоянии реально противостоять менее многочисленной, но хорошо подготовленной и оснащенной украинской армии.

Путин и его камарилья оказались в полном политическом тупике. Москва всеми силами пытается начать переговоры, но Киев отказывается до тех пор, пока не будут выведены российские войска вплоть до границ 1991 года, включая Донбасс и Крым.

Пойти на столь радикальные шаги Путин не готов, в том числе и по внутриполитическим причинам. С другой стороны, никаких перспектив на улучшение военной ситуации не просматривается. Наоборот, есть высокая вероятность потерпеть очередное поражение то ли в Херсонской, то ли в Запорожской областях.

Пока же в Москве решили тянуть до холодов в призрачной надежде, что Европа и Украина замерзнут. Уже сейчас ясно, что это не произойдет, но весной ситуация для России станет гораздо хуже.

И тогда начавшийся полураспад России и пространства по периметру ее границ перейдет в полный.