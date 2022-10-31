В Сочи началась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как сообщает ТАСС, на встрече с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждается процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

По информации Кремля, на трехсторонней встрече будет обсуждаться реализация трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе, восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Отметим, что перед трехсторонней встречей Владимир Путин провел отдельные двусторонние встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.