Мощный пожар вспыхнул в Адлерском районе Сочи в Российской Федерации. Вспыхнул резервуар с дизельным топливом.

По информации Telegram-канала Shot, горел резервуар с 1200 тоннами керосина. Общая площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной возгорания стала атака беспилотника. Местные жители сообщили в звуке похожем на взрыв около 5 утра.

На месте работают все службы — полиция, пожарные, скорая помощь, газовщики. Для борьбы с огнем используют специальную пену.