Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 (10) ноября 2020 года, начались в Сочи.
Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, инициатором встречи выступил глава российского государства. Ожидается, что лидеры рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ()10 ноября прошлого и 11 января текущего года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. При этом особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
Цель трехсторонней встречи состоит в том, чтобы создать условия для возрождения Карабаха — Путин.
Путин считает позитивным, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия, хотя бывают отдельные инциденты.
За год для урегулирования ситуации в Карабахе сделано немало, но к сожалению, не все вопросы урегулированы — Путин.
Путин надеется, что в ближайшее время удастся принять решения по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе.
РФ, Азербайджан и Армения должны стремиться к укреплению связей, а не к их разрушению — Путин. (ТАСС)