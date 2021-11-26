Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 (10) ноября 2020 года, начались в Сочи.

Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, инициатором встречи выступил глава российского государства. Ожидается, что лидеры рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ()10 ноября прошлого и 11 января текущего года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. При этом особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.