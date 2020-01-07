В СМИ появилась информация о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

Хакеры внедрили в мессенджер WhatsApp «новогодний вирус» с целью получения доступа к личной информации пользователей, сообщает портал gizchina.com

По данным СМИ, злоумышленники рассылают людям новогодние поздравления со ссылками, которые ведут на зараженные веб-страницы. Перейдя по ссылке, пользователи автоматически предоставляют хакерам доступ к персональной информации, хранящейся на смартфоне или компьютере.

В связи с большим количеством поздравлений людям советуют проявлять бдительность, быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.