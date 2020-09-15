В случае переизбрания Трампа Помпео хотел бы остаться в администрации США

Госсекретарь США Майкл Помпео хотел бы продолжать работать в американской администрации в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Шеф американской дипломатии подтвердил это во вторник на интернет-семинаре неправительственного Атлантического совета, который расположен в столице Соединенных Штатов.

При этом Помпео утверждал, что не рассматривал всерьез возможность выдвижения в этом году на пост члена Сената Конгресса Соединенных Штатов от родного штата Канзас, не обсуждал в деталях этот вариант с супругой Сюзан. «Однако, откровенно говоря, мы никогда очень активно не рассматривали возможность выдвижения. Мы всегда знали, что нам предоставлена эта невероятная привилегия возглавлять Госдепартамент США, работать в администрации Трампа <…>», — отметил госсекретарь. (ТАСС)