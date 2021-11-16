Главной целью денежно-кредитной политики в 2022 году станет возвращение уровня инфляции к приемлемой целевой траектории и эффективное управление внутренними факторами инфляции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, согласно базовому прогнозу инфляции ЦБА, с середины следующего года темпы годовой инфляции начнут снижаться, и ее уровень будет находиться в диапазоне 6-7%.

По данным Госкомстата, в январе-октябре текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,7 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям-106,7 %, непродовольственным товарам-104,6 %, платным услугам населению-105%.

По прогнозам Центробанка, по итогам 2021 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6,2-6,5% против 2,8% в 2020 году. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 9,5-10,5%.

По прогнозам правительства, в 2022 году и в последующие три года инфляция в Азербайджане составит в среднем около 3,5%. Согласно прогнозу, в 2022 году инфляция составит в среднем 4%, в 2023-3,3%, а в 2024 и 2025-3,2% в год.