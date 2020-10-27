В Сирии в результате авиаудара по базе повстанцев погибли десятки людей

Наблюдатели в понедельник сообщили об авиаударе по тренировочному лагерю на северо-западе Сирии, в результате которого погибло свыше 50 бойцов повстанческих сил; более 90 получили ранения, сообщает Голос Америки.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщает о 78 погибших, а представитель сирийской оппозиции заявил, что число погибших ближе к 50.

Наблюдательный совет и представители сирийской оппозиции заявляют, что авиаудар нанесла Россия, которая поддерживает сирийское правительство. Удар был нанесен по военному тренировочному лагерю одного из крупнейших оппозиционных формирований, «Файлак аш-Шам», в Джабаль-эль-Двейле на северо-западе провинции Идлиб – последнем анклаве повстанцев в Сирии. Лагерь находится недалеко от границы с Турцией.

По словам совета, операции по поиску выживших все еще продолжаются. Юсеф Хаммуд, представитель «Файлак аш-Шам» сказал, что среди убитых были лидеры лагеря.

Представитель повстанческой группировки «Национальный фронт освобождения» Наджи аль-Мустафа сказал, что она намерена ответить на нападение. Он назвал авиаудар «преступлением» со стороны России и пригрозил нанести ответные удары по позициям правительственных и российских сил.

Ранее в этом году Турция и Россия договорились о перемирии в Идлибе, чтобы остановить наступление правительства, в результате которого сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Но перемирие остается шатким.

Россия договорилась с Анкарой о размещении групп наблюдателей в анклаве повстанцев.

На прошлой неделе турецкие войска эвакуировали одну из своих крупнейших военных баз в этом районе, который в течение нескольких месяцев был окружен сирийскими правительственными войсками. Силы сирийской оппозиции заявили, что это было сделано в рамках передислокации сил Турции в сокращающийся анклав.