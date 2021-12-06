При применении комплект теста может дать один из трех двойных результатов: положительный на COVID-19 и положительный на «омикрон»-штамм, положительный на COVID-19 и отрицательный на «омикрон»-штамм, или отрицательный на COVID-19 и отрицательный на «омикрон»-штамм, говорится в сообщении.

Существующие тесты способны определить наличие заражения COVID-19, но не дают ответа на вопрос, каким именно штаммом заражен пациент. На определение штамма уходят дополнительные сутки, напоминает издание. Применение нового теста, разработанного в Сингапуре, поможет сэкономить время, определяя сразу и сам факт заражения, и наличие или отсутствие в организме пациента «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает газета. Новый тест реализуется в сухо-замороженном виде. Одна упаковка содержит 40 индивидуальных тест-комплектов и может храниться при комнатной температуре до года.(РИА Новости)