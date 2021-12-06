Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen Global, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times.
При применении комплект теста может дать один из трех двойных результатов: положительный на COVID-19 и положительный на «омикрон»-штамм, положительный на COVID-19 и отрицательный на «омикрон»-штамм, или отрицательный на COVID-19 и отрицательный на «омикрон»-штамм, говорится в сообщении.
Существующие тесты способны определить наличие заражения COVID-19, но не дают ответа на вопрос, каким именно штаммом заражен пациент. На определение штамма уходят дополнительные сутки, напоминает издание. Применение нового теста, разработанного в Сингапуре, поможет сэкономить время, определяя сразу и сам факт заражения, и наличие или отсутствие в организме пациента «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает газета.