Перед зданием парламента Швеции, которая ждет одобрения Анкары на вступление в НАТО, сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Как пишут авторы статьи, в Швеции, которая ждет одобрения Турции на вступление страны в НАТО, не прекращаются нападки на «национальные и духовные ценности».

«Сторонники террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана) собрались в столице страны Стокгольме и сожгли перед зданием шведского парламента чучело, якобы напоминающее лицо президента Эрдогана. Вместо того чтобы предотвратить провокацию, полиция, находившаяся поблизости, как обычно, наблюдала за происходящим», — говорится в публикации.